Diyarbakır’da yeni imar alanlarında refüj ve kavşaklar düzenleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçe sınırlarında yeni imar alanlarında yer alan refüj ile kavşaklarda, peyzaj ve bitkilendirme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçe sınırları içinde yeni imar alanlarında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Diclekent Bulvarı ve Mezopotamya Bulvarı 2’nci etabında bulunan refüj ile kavşaklarda peyzaj ve bitkilendirme çalışmalarına başladı.

Kent trafiği açısından önemli bir konuma sahip olan kavşaklardaki çalışmalarda ekipler, ilk etapta bitkilerin verimli şekilde gelişimini sağlamak için altyapı işlemleri çerçevesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’na 2 bin 497 metre, Diclekent Bulvarı’na 2 bin 414 metre ve Mezopotamya Bulvarı 2’inci etabına 996 metre olmak üzere toplam 5 bin 907 metre uzunluğundaki refüjlere sulama tesisatı döşeniyor.

Sulama tesisatı çalışmalarının devam ettiği projede, altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ihtiyaç duyulan alanlara gerekli toprak takviyesi yapacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kavşakları bitki dikimine müsait hale getirdikten sonra alanlara, farklı tür ve renklerde toplam 150 bin mevsimlik çiçek ile 10 bin de çalıyı toprakla buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve refüj düzenleme işi çerçevesinde ayrıca caddelerin aydınlatmalarını sağlamak için de çalışma yürüteceği belirtildi.