Diyarbakır’da yeni çadırkent kuruluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 200 çadırın kurulacağı yeni geçici barınma alanı için altyapı çalışmalarına başladı.

Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, AFAD koordinasyonunda yapılan çadır kent için hazırlıklara başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Silvan Yolu üzerinde bulunan boş arazide altyapı çalışmaları yürütüyor.

190 bin metrekare alan

Ekipler, 190 bin metrekare alanda 4 bin 200 çadırın kurulması için iş makineleriyle zemin düzeltme çalışmaları gerçekleştiriyor. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de alanda lavabo ve su ihtiyaçlarının karşılanması için içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yapacak.

Çadır kentte vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için lavabo, duşluklar, çamaşırhane ve sosyal alan bulunacağı belirtildi.