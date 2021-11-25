Diyarbakır’da ’Yaşasın Kadın’ konferansı gerçekleşti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için ’Yaşasın Kadın, Şiddet Ailede Önlenir’ konferansı düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde eğitimci ve yazar Sıtkı Aslanhan kadınlara ’Yaşasın Kadın Şiddet Ailede Önlenir’ konferansı gerçekleştirdi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği konferansta, aile içi iletişim, aileler ve çocuklar arasındaki ilişkilerin geleceğe etkilerini anlatan Aslanhan, kadınlar ve erkekler arasındaki iletişimin önemini Peygamber Efendimizin hayatından örneklendirerek, doğru iletişimle aile içindeki sorunların çözülebileceğine dikkati çekti.

Konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Göngür, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ve çok sayıda kadın katıldı.