Diyarbakır’da yasadışı bahis uygulaması

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yasadışı bahis oynatılan yerlerin, yasadışı bahis oynayan, oynatan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik faaliyet gösteren umuma açık işyerlerinde farklı zamanlarda yapılan kontroller neticesinde, bahis oynayan 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri yasadışı bahis oynayan- oynatan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik faaliyet gösteren umuma açık işyerlerinde farklı zamanlarda uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar sonucunda Altıok Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir internet kafede yasadışı bahis oynayan A.A. (43) ve Z.K.(32) isimli şahıslar, Altıok Mahallesi Esnaf Caddesi üzerinde bulunan kahvehane içerisinde kumar oynadığı tespit edilen M.Ç.(41) ,Z.A.(37),Ö.S.(39),S.D.(69) isimli şahıslar yakalanırken Altıok Mahallesi Sanat Sokağı üzerinde bulunan işyeri içerisinde yasadışı bahis oynayan C.C.(28) isimli şahıs yakalandığı belirtildi.

Yasadışı bahis uygulamasında yakalanan 7 şahıs hakkında Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı Savcılığı talimatı doğrultusunda tahkikat başlatıldığı kaydedildi.