Diyarbakır’da Vergi Haftası etkinlikleri

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, 32. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

Toplumda vergi bilincinin artırılması amacıyla Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar ve grup müdürleri 32. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yaşar tarafından Vergi Haftası kapsamındaki etkinliklere dair Vali Karaloğlu’na bilgilendirmeler yapıldı. Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar Vergi Haftası kutlamalarının pandemi kuralları çerçevesinde yapılacağını belirterek, "Korona virüs pandemisinin toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk nedeniyle daha dar çerçevede ancak geniş kitlelerin bilgilendirilmesiyle kutlanacak. Vergi Haftasında, çocuklarda ve genç nesillerde vergi bilincinin oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine vergi bilincinin benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla yürütülen çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerimiz bu dönemde kamuoyunun dikkatine sunulacak" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da vergi vermenin önemine değinerek, verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun altını çizdi. Vali Karaloğlu, hafta nedeniyle vergi dairesi çalışanlarının, maliye teşkilatının, meslek mensuplarının ve vergileriyle ülkenin kalkınmasına vesile olan tüm vergi mükelleflerinin Vergi Haftasını kutladı.