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Diyarbakır’da veliler çocuklarının okullarında ’sanata dokundu’

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde veliler, Sanata Dokunan Eller Projesi kapsamında çocuklarının eğitim gördüğü okullara davet edilip resim çizdi.

DİYARBAKIR 08.04.2021, 10:23
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Diyarbakır’da veliler çocuklarının okullarında ’sanata dokundu’

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde veliler, Sanata Dokunan Eller Projesi kapsamında çocuklarının eğitim gördüğü okullara davet edilip resim çizdi.

Diyarbakır’da Sanata Dokunan Eller Projesi start aldı. Bu kapsamda Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde veliler, çocuklarının eğitim gördüğü okula davet edildi. Görsel sanatlar öğretmeni tarafından verilen bilgilerin ardından fırçayı ellerine alan veliler, tuvalde resim çizmeye başladı. Görsel sanatlar öğretmeninin yönlendirmesi ile bazı veliler ebru sanatını da icra etti.

Eğlenceli ve güzel vakit geçiren veliler, etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
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