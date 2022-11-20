Diyarbakır’da vatandaşlar ‘Çadırını kap gel’ kampında buluştu

Diyarbakır Kayapınar Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği “Çadırını kap gel” etkinliği yoğun ilgi gördü.

Kayapınar Belediyesi, farklı bir etkinliğe imza atarak her yaştan doğaseveri aynı kampta buluşturdu. “Çadırını kap gel” kampı hafta sonu birbirinden renkli aktivitelerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel özellikleriyle bilinen Devegeçidi Piknik Alanında yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü.

Her yaştan doğaseverin çadır kurduğu kampta katılımcılar, gündüz düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı. Çocukların ve gençlerin sosyalleşmesine katkı sağlayan etkinliklerde akşam yakılan kamp ateşinin etrafından müzikler seslendirilerek, keyifli anlar yaşandı. Kampta sadece çocuklar değil, yetişkinler için de sosyal aktiviteler ve yarışmalar düzenlendi. Kampın son gününde katılımcılar çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, hareketli bir yaşam benimseyerek, insanları sürekli hareket etmeye teşvik etmek, farkındalık oluşturarak doğa yürüyüşü faaliyetlerini artırmak istediklerinin altını çizerek, “Bu vesile ile yapılan tüm etkinliklerde doğada yaşam ve piknikçi diye tabir edilen vatandaşları da doğa konusunda bilinçlendirmek ve insan eliyle yapılan tahribatları azaltmak istiyoruz. Bu çalışmanın ilkini Kayapınar sınırlarımızda yer alan tarihi ve kültürel özellikleriyle de bilinen Devegeçidi Köprüsü mevkiinde yaparak, gerçekleştirdik. Katılımcılarımız oldukça keyifli ve güzel bir hafta sonu geçirdi. Bu tür etkinlilerimiz artarak devam edecektir” diye konuştu.