Diyarbakır’da üzülmek yerine yardıma koşmak için hazırlanıyorlar

Diyarbakır’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının gönüllülük sistemine katılanlar, zorlu eğitim sürecinden geçerek afet ve acil durumlarda üzülmek yerine sahada arama kurtarma ekipleriyle omuz omuza görev yapmaya hazırlanıyor.

Diyarbakır’da Temel AFAD gönüllü eğitimlerini tamamladıktan sonra sahada arama kurtarma ekiplerine birebir katkıda bulunmak isteyen gönüllüler destek AFAD gönüllüsü olarak eğitimlerini sürdürüyor. 2019 yılından bu yana hayata geçirilen gönüllülük sistemine başvuran 10 bin 197 temel AFAD gönüllülerinden 497 kişi destek AFAD gönüllü seviyesine ulaştı. Afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışlar ve alınması gereken tedbirler konusunda uzaktan eğitimler verilerek, farkındalık kazanılması ve bilgi sahibi olduktan sonra bunun çevrede yaygınlaştırılması için il müdürlüğünce yoğun eğitimler devam ediyor. Destek AFAD gönüllüleri, afet durumlarında hayat kurtarmak için alanlarında uzman AFAD personeli tarafından yangın, ilk yardım, hafif arama kurtarma, insani yardım, psikososyal, radyolojik ve nükleer tehditler gibi konularda gruplar halinde eğitimlere tabi tutuluyor. Oluşturulan senaryolar üzerinde çalışma yapan her yaşta, her meslekte kişilerden oluşan gönüllüler, temel eğitimin yanı sıra birçok konuda düzenlenen zorlu eğitimlere katılarak, afet ve acil durumlarda göreve hazır hale geliyor.