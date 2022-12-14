Diyarbakır’da uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

Diyarbakır’da uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalanarak tutuklanırken, otomobille sevkiyatı yapılan 4 kilo 500 gram toz esrar ve 2 kilo 580 gram skunk ele geçirildi.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli İ.A.’nın teknik ve fiziki takibi neticesinde kullanmış olduğu araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapabileceğini değerlendiren ekipler şüpheliyi suçüstü yakalamak için harekete geçti.

Polisleri fark etmesi üzerine araçla kaçmaya çalışan İ.A. kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, 4 paket halinde toplam 4 kilo 500 gram toz esrar maddesi ve 5 paket halinde 2 kilo 580 gram skunk ele geçirildi.

‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan gözaltına alınan şüpheli İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.