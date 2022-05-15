Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: Baba ve oğlu tutuklandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir ikamete yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilişkili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Hani İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan detaylı uygulamalarda, ilçe merkez mahallesinde bulunan bir ikametin çatısında Hint keneviri yetiştirildiğinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden ikamette ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, ikametin çatı kısmında ekili 18 kök Hint keneviri, çatı merdiveninde alüminyum tencere içerisinde saklı ağırlığı 2.7 kilo gelen esrar, ikametin eklentilerinde siyah çöp poşeti içerisinde 295 gram esrar ve kapaklı dolap içerisinde parça parça yaklaşık 18 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İkamette yaşadığı tespit edilen C.A. ve oğlu V.A. gözaltına alınarak dün çıkardıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine sevki sağlandığı belirtildi.