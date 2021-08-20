Diyarbakır’da uygulama noktalarına aşılama standı kuruldu

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) risk haritasında "kırmızı" kategorideki Diyarbakır’da, toplumsal bağışıklığın artırılması için aşılama çalışmalarına hız verildi. Şehrin çıkış noktalarına kurulan stantlarda isteyen vatandaşlara aşı yapılıyor.

Aşılama oranının en düşük olduğu illerden Diyarbakır’ı çok yüksek riskli il kategorisinden çıkarmak için Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce sahada görevli sağlık ekiplerinin sayısı artırılırken, özellikle esnaf, işçi ve çeşitli meslek gruplarında çalışan kişilerin aşılanması için çalışma yürütülüyor.

Fedakarlıkla çalışan sağlık personeli, özellikle kalabalığın fazla olduğu AVM’lerde, fabrikalarda, kafelerde ve şehrin çıkış noktalarında kurulan stantlarda isteyen vatandaşlara aşı yapıyor.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’ı Şanlıurfa’ya bağlayan Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında kurulan stantta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle kentten çıkış yapan araçları durdurarak yolcularla görüşüyor, bilgilendirmenin ardından isteyenleri aşılıyor.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki aşı standını ziyaret ederek, özellikle otobüs ile şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara aşılarını yaptırmalarını tavsiye etti.

"Diyarbakır’da aşılamayı arttıracağız"

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, aşı sırası gelen her vatandaşa aşısını yaptırması tavsiyesinde bulunarak, Diyarbakır’ın haritada "kırmızı" renkte olduğunu, bunu "maviye" dönüştürmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Koç, "Arkadaşlarımız sağlık ekiplerimiz, canla başla çalışıyor. Köylere gidiyorlar, kapı kapı dolaşıyorlar. Kamu kurumlarını dolaşıyorlar. Belli bir seviyeye geldik. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Pirinçlik jandarma yol kontrol noktasından günde yaklaşık 2 bin araç geçiyor. Burada aşı uygulama noktasını 3 gündür oluşturduk ve yoğun bir rağbet var. Buradan geçen otobüslerimizi durduruyoruz. Aşısını olmayanlar, aşısını olmak isteyenler burada aşı olabiliyorlar. Özel araçlarıyla geçenler, aşı olabiliyorlar. Yoğun bir rağbet var. Ciddi bir aşılama kampanyamız var. İnşallah buradaki noktalarımızla aşıyı daha da artıracağız ve Diyarbakır’ı ’mavi’ yapacağız" diye konuştu.