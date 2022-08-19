Diyarbakır’da üreticilere sunulacak destekler ihracatta yeni rekor getirir

İş adamı Musa Karagöz, Diyarbakır 2022 yılının ilk çeyreğinde ihracatta yaklaşık 64 milyon dolar seviyenin artırılması gerektiğini ifade ederek, üreticilere sunulacak desteklerle kentin ihracatına rekor getireceğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Diyarbakır’daki ihracat 2021 yılında 45 milyon 823 bin dolarken, 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 39,6 gibi bir büyüme oranıyla 63 milyon 963 bin dolara ulaştı. Diyarbakır’da üreticilere verilecek desteklerle ihracat rakamlarının artacağını söyleyen iş adamı Musa Karagöz, bu gelişme kentin ekonomisini de canlandıracağını aktardı. Diyarbakır’da genç nüfus oranın yoğunluğuna dikkat çeken Karagöz, gençlerin işgücü piyasasında yer alması gerektiğini ifade ederek, “Diyarbakır tarım kenti olmasının yanı sıra son yıllarda sanayi üretimi alanında da yaptığı ihracatlarla gündeme gelmekte. Bir önceki yıla oranla bu yılın ilk çeyreğinde yapılan ihracattaki rekor artış elbette önemli bir gelişme. Ancak Diyarbakır gibi birçok potansiyeli bünyesinde barındıran bu kenttin ihracat rakamının daha da artması gerek. İhracatımızda yeni rekorlar, devletin vereceği desteklerle sağlanır. İhracatçılarımızın finans ihtiyacı var. Özellikle dijitalleşme, verimlilik ve insan kaynağını geliştirme noktasında yatırım beklentilerimiz var. Hem mevcut üreticilere hem de üretim planı yapan tüm işletmelere destekler artırılmalı. Bu gelişme, kentimizin ekonomisini canlandırmasının yanı sıra istihdamda da önemli katkılar oluşturacaktır. Diyarbakır içinde bulunduğu genç nüfus ile potansiyel insan kaynağını daha yukarılara taşımak durumunda” dedi.

Diyarbakır’da oluşan huzur ve güven ortamıyla üretim ve yatırımların da arttığına dikkat çeken iş insanı Karagöz, “Diyarbakır, mevcut kapasitenin çok daha ötesinde işler yapabilecek bir potansiyele sahip. Bölgemizde oluşan huzur ve güven ortamı ekonomiyi canlandırdı. Diyarbakır’da ve bölgede açılan her fabrikanın Türkiye ekonomisinin büyümesini sağlıyor. Bu nedenle çağrımız, yatırımcılarımıza ilave desteklerin artırılmasıdır. Diyarbakır’ın ihracatını artırıp, üretimini büyütüp, ekonomisinin gündemde olduğu bir kent haline getirmeliyiz. Tarım, sanayi, turizm ile küçük ve orta ölçekli işletmecilerimize sağlanacak her destek kentimizin kalkınmasını sağlayacaktır. Kentimize yoğun bir yatırım ilgisinin olduğunun farkındayız. Bu çok önemli bir gelişme. Bu çerçevede Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. etabı kurulacak. Bu etabın kurulmasıyla kentimizin ekonomisini de büyütecektir” diye konuştu.