Diyarbakır’da üç caddenin asfaltlama çalışması tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde bulunan Heskif, Nevruz ve Azadi Caddelerinde yenileme çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde 1370 metre uzunluk 25 metre genişliğe sahip Heskif Caddesinde de 2 bin 700 ton aşınma asfalt, Azadi Caddesinde 600 metre uzunluğa 25 metre genişliğinde 1250 ton aşınma asfalt ve 2 bin 200 metre uzunluk, 30 metre genişliğe sahip Nevruz Caddesinde de 10 bin ton aşınma asfalt çalışması tamamlanarak cadde yeni hali ile hizmete sunuldu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, asfalt çalışmaları tamamlanan Heskif ve Nevruz caddelerinde refüj ve kaldırımlarda peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Azadi Caddesindeki refüj ve kaldırımlarda ise ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.