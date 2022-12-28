Diyarbakır’da tüm okullar kütüphaneye kavuştu

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde Diyarbakır’daki tüm okullar kütüphaneye kavuştu.

Projenin başlamasının ardından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile protokol yaparak tüm okulların masa ve raf imalatını yaptırıp okullara kütüphane kurulması sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilen ve hayırseverlerin kitap bağışlarıyla okulların kitap ihtiyaçları karşılandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kütüphanesiz okul kalmasın projesi çerçevesinde Diyarbakır’da yapılan çalışmalar sonucunda, birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda 311, ilkokullarda 560, ortaokullarda 213, imam hatip ortaokullarında 147, orta öğretimlerde 17, meslek liselerinde 7, imam hatip liselerinde 6, piktes projesi çerçevesinde 37 olmak üzere toplam 1011 kütüphane oluşturuldu.

Diyarbakır’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri, öğretmen, öğrenci, iş insanı ve hayırseverlerin bağışladığı kitaplarla okul kütüphanelerindeki kitap sayısı kısa sürede 780 binden 1 milyon 200 bine yükseldi.