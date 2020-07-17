Diyarbakır’da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde transit ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Çınar ilçesi dörtyol kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği transit, kavşağa giren otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile transit sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.