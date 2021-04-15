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Diyarbakır’da toplu taşımaya sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde salgın nedeniyle alınan kısmi kapanma tedbirleri doğrultusunda toplu taşımada sefer sayılarında ve saatlerinde değişikliğe gitti.

DİYARBAKIR 15.04.2021, 14:26
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Diyarbakır’da toplu taşımaya sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde salgın nedeniyle alınan kısmi kapanma tedbirleri doğrultusunda toplu taşımada sefer sayılarında ve saatlerinde değişikliğe gitti.

Ulaşım Daire Başkanlığı, İl Hıfzıssıhhanın salgın tedbirleri kapsamında aldığı karar sonucu tolu taşıma araçları son sefer saatleri iftardan önce 18.45’te gerçekleştirecek. İftar sonrası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar için nöbetçi toplu taşıma araçları son seferlerini 23.45’te yapacak. 19.00’dan sonra çalışmaya başlayacak olan toplu taşıma araçlarının sefer aralıklarına ilişkin bilginin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.
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