banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Tatil bitti, çile başladı
Tatil bitti, çile başladı

Diyarbakır’da toplu taşıma araçlarında klima denetimleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini sürdürüyor.

DİYARBAKIR 18.07.2022, 12:41
Diyarbakır’da toplu taşıma araçlarında klima denetimleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, sıcak havalarda vatandaşların sağlıklı ve konforlu seyahat edebilmeleri için, Haziran ayından bu yana toplu taşıma araçlarında klima denetimlerine devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, şoförleri klima açmaları noktasında uyararak, Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’ne uymayıp klima açmayan araçlar hakkında cezai işlem uyguluyor.

Klima denetimlerinin yaz boyunca süreceği bildirildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu