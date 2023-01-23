Diyarbakır’da Tırmanış Türkiye Şampiyonası düzenlendi

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi’nin sponsorluğunda 15 ilden 106 sporcunun katıldığı Tırmanış Küçükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Yenişehir Belediyesi organizasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Türkiye Şampiyonasına 15 ilden 106 sporcu katıldı.

Diyarbakır’da ilk kez düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası’na sporsever gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Ekin, Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2023 faaliyet programda yer alan Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası 21-22 Ocak tarihlerinde Köşkler Spor Salonu’nda gerçekleştirildiğini söyledi.

15 ilden 106 sporcunun katıldığı müsabakalar 21 Ocak 2023 saat 09.30’da Seramoni Töreni ile başlayıp, aynı gün sıralama turları ile tamamlandığını hatırlatan Ekin, “22 Ocak 2023 Pazar günü ise saat 09.00’da final turları ile başlayan müsabakalar saat 17.30’da ödül töreni ile tamamlandı. Diyarbakır’da ilk defa düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası’na sporsever gençler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Şampiyonası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu ortaklığında gerçekleştirildi” diye konuştu.

Diyarbakırlı sporseverlerin de ilgiyle izlediği müsabakaların problemsiz bir şekilde tamamlandığını aktaran Ekin, “Ayrıca 4-5 Şubat 2023, 11-12 Mart 2023 ve 29-30 Nisan 2023 tarihleri arasında farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonalarına, Yenişehir Belediyesi sponsor oldu. Bu müsabakalara Diyarbakır ilinden yaklaşık 32 sporcu ile birlikte 24 ilden toplam 286 sporcu katılım sağlayacaktır. Desteklerinden ötürü Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Sayın Murat Beşikci’ye, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Sayın Ersan Başar’a ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Aydın Çetin’e destekleri için teşekkür ederim’’ ifadelerinde bulundu.

Şampiyonada Genç Erkeklerde Oğuz Işık-İstanbul 1., Emre Doğan-Bursa 2. ve Efe Alpman-İstanbul 3. oldu. Genç Kadınlarda Selin Manka-İstanbul 1., Nehir Işık -İstanbul 2. ve Zeliha El-Niğde 3. oldu. Küçük A Erkeklerde Mustafa Sacit Sümer-Nevşehir 1., Muhammed Oğuz Kağanoğlu-Balıkesir 2. ve Ege Duman-Ankara 3. oldu. Küçük A Kadınlarda Melis Pehlivan -İzmir 1., Ömür Özcan -İzmir 2. ve Beril Doğan-İzmir 3. oldu. Küçük B Erkeklerde Muhammet Utku Kanbay 1., Kerem Talha Kara 2. ve Semih Enes Pekşen 3. oldu. Küçük B Erkeklerde Sedef Seven 1., Ceylin Karakaya 2. ve Elif Berra Önder 3. oldu.

Şampiyonada madalyaları ise Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hacı Cebe takdim etti.