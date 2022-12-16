Diyarbakır’da tıbbi atık denetimi gerçekleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları ve çevreyi tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla kentteki sağlık kuruluşlarında denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, ’Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ çerçevesinde halk sağlığını ve vatandaşları tıbbi atıkların zararlarından korumak amacıyla kent merkezi ile ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, tıbbi atıkların ayrı toplanması ve yönetmelikte belirlendiği şekilde depolanması konusunda oluşturduğu ekiplerle sağlık kuruluşlarında denetim yaptı. Sağlık kuruluşlarındaki toplama noktalarını denetleyen ekipler, gerekli önlemlerin eksiksiz alınması için personele uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, ’Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ çerçevesinde belediye sınırları içerisindeki tüm hastane ve sağlık ocaklarında denetimleri periyodik olarak devam edecek.