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Diyarbakır’da temel inferlite ve non inzanif prenatal testlerin kullanımı toplantısı gerçekleşti

Diyarbakır Özel Memorial Hastanesinde alanında uzman birçok doktorun katıldığı temel inferlite ve non inzanif prenatal testlerin kullanımı toplantısı gerçekleşti .

DİYARBAKIR 11.10.2021, 12:53
Diyarbakır’da temel inferlite ve non inzanif prenatal testlerin kullanımı toplantısı gerçekleşti

Diyarbakır Özel Memorial Hastanesinde alanında uzman birçok doktorun katıldığı temel inferlite ve non inzanif prenatal testlerin kullanımı toplantısı gerçekleşti .

Toplantıda Non invaziv prenatal test (NIPT) ile anneden alınan kan örneğinden elde edilen bebeğe ait DNA’nın analiz edildiği ve bebeğin sağlığını etkileyebilecek sayısal kromozom anomalileri incelenmesi ile 35 yaşlarının altında bir çiftin 1 yıl, 35 yaşlarının üstünde bir çiftin ise 6 ay boyunca korunmadan, düzenli cinsel ilişkiye girdiği halde gebe kalamama durumu kısırlık nedenleri ile ilgili bilgiler verildi.

Özel Memorial Hastanesinin başarılı Kadın Doğum Uzmanlarından Op. Dr. Uğur Değer, Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu, Op. Dr. Yunus Çavuş infertilite toplantısında sunum yaptı. Çavuş, yaptığı konuşmasında infertilite süresi 3 yıldan az olan olgularda daha uzun olanlara kıyasla gebelik oranının daha yüksek olacağı açıklamasında bulundu.

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