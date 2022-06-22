banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Türk robotu ‘TARQAN’ dünyaya açılıyor
Türk robotu ‘TARQAN’ dünyaya açılıyor
Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran 2022
Bugün hava nasıl olacak? 22 Haziran 2022
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda
Google hatadan döndü: Atatürk Bulvarı yeniden haritalarda

Diyarbakır’da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı

Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisini tamamladıkları yavru tilkiyi doğaya bıraktı.

DİYARBAKIR 22.06.2022, 14:47
Diyarbakır’da tedavi edilen yavru tilki doğaya bırakıldı

Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavisini tamamladıkları yavru tilkiyi doğaya bıraktı.

Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekipler tarafından rehabilitasyon merkezine teslim edilmiş olan bir adet tilki yavrusu tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldığı belirtildi. Yavru tilki, doğaya bırakıldıktan sonra hızlıca alandan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Yorumlar (0)
27°
açık