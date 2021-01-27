Diyarbakır’da tarihi Keçi Burcu yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Keçi Burcu girişinin yenilenmesi ve peyzajının yapılması için ’Keçi Burcu giriş peyzaj düzenleme yapım işi’ ihalesini gerçekleştirdi. 7 firmanın teklif verdiği ihale değerlendirme komisyonun kararı sonrasında açıklanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli bir turizm noktası olan her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Keçi Burcunun peyzajının yapılması için ‘Keçi Burcu giriş peyzaj düzenleme yapım işi’ adıyla ihale gerçekleştirdi. 26 Ocak 2021 Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda yapılan ihaleye 7 firma katıldı. 70 günde tamamlanması gereken ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 294 bin 445 lira olan ihale verilen teklifler ihale komisyonu tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda işi yapacak firma belirlenecek.

Sur ilçesinde yer alan tarihi Diyarbakır surlarının en bilinen ve en çok turist ağırlayan burçlarından biri olan Keçi Burcunda, mevcut durumu koruma, çevre düzenleme, turizm ve rekreasyon amacıyla yapısal- bitkisel peyzaj, drenaj çalışması yapılacak. Keçi Burcu ile yol arasında kot farkından dolayı bağlantıyı sağlayan alanda ise ahşap amfi oturma yerleri yerleştirilecek.