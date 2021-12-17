Diyarbakır’da tarihi geçmiş 450 kilo et imha edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son bir ayda il genelinde yaptığı çalışmalarda son kullanım tarihi geçmiş 450 kilogram kırmızı ve beyaz eti imha etti.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu Gıda Denetim Ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, bozuk ve tarihi geçmiş gıdaları bertaraf etmek üzere tutanak karşılığında el koyuyor, belirlenen mevzuat dışında hareket ederek gıda satışı yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uyguluyor. Gıda denetim ekipleri son bir ayda il genelinde yaptığı çalışmalarda son kullanım tarihi geçmiş 450 kilogram kırmızı ve beyaz ete el koyarak imha etti.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak için denetimlere devam edileceğini belirtti.