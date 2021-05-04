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Diyarbakır’da tam kapanmanın 5’inci gününde de sessizlik sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanma 5’inci gününde de Diyarbakır’da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

DİYARBAKIR 04.05.2021, 11:08
Diyarbakır’da tam kapanmanın 5’inci gününde de sessizlik sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanma 5’inci gününde de Diyarbakır’da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanma 5’inci gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü. Polis ekipleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyip kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.
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