Diyarbakır’da tam kapanma döneminde sokak hayvanları unutulmadı

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 11’inci gününde de devam ederken Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme noktalarına yem ve su ile mama bırakıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 11’inci gününde de devam ederken kısıtlamada sokak hayvanlarının aç kalmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Sur, Kayapınar Bağlar ve Yenişehir ilçelerindeki farklı noktalara su ve yem bırakıldı.

"Sokak hayvanlarının açlıklarını gideriyoruz"

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için 17 günlük kısıtlama süresince birçok bölgeye yem ve mama bırakma çalışmasının devam edeceği öğrenildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli Abdulmelik Aydın, pandemi süresi boyunca tam kapanmadan kaynaklı olarak sokak hayvanlarının açlık ektiğini ve kendilerinin de görevli personeller olarak yem ve mama bulmayan sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktıklarını söyledi.

"Günlük 300 kilograma yakın mama bırakıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak her gün sahada olduklarının altını çizen Aydın, "Kent genelinde bulunan bütün ilçelerde mama çalışması yapıyoruz, sokak hayvanlarını unutmuyoruz, açlıklarını gideriyoruz. Günlük olarak 250 ile 300 kilogram mama dağıtıyoruz. Vatandaşların talepleri doğrultusunda bazen yanımıza daha fazla mama alarak belirtilen adreslere mama bırakıyoruz. Bu çalışmalarımız kısıtlamalarda daima devam edecektir" diye konuştu.

Çevrede bulunan vatandaşlar da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.