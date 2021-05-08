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Diyarbakır’da tam kapanma devam ediyor

Tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da devam ediyor, cadde ve sokaklar boş kalınca kent hayalet şehre döndü.

DİYARBAKIR 08.05.2021, 11:09
Diyarbakır’da tam kapanma devam ediyor

Tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da devam ediyor, cadde ve sokaklar boş kalınca kent hayalet şehre döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Nisan saat 19.00 itibarıyla başlamıştı. Tam kapanmanın 9’uncu gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların kısıtlamadan muaf olanlar dışında boş kaldığı görüldü. Sessizlik, film sahneleri gibi şehri hayalet şehre dönüştürdü.
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