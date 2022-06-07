Diyarbakır’da sinema buluşmaları başlıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve paydaşlarıyla hizmete açtığı Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi farklı alanlarda hizmet vermeye devam ediyor.

Girişimci Destek Merkezi 8 Haziran Çarşamba günü “Diyarbakır Sinema Buluşmalarına” ev sahipliği yapacak. Bünyesinde yeni girişimciler için paket destek ve mentorluk programları devam eden merkez, kentte özellikle gençlerin ilgi duyduğu nitelikli iş alanlarına yönelik çalışmalar da yaptığı bildirildi. Kültür endüstrileri yanı sıra merkez bünyesinde animasyon, oyun, sinema, müzik gibi farklı sektörlerde gençlerin girişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Merkez bünyesinde düzenlenecek girişimcilik kampında gençlerin düşündüklerini, yapmak istediklerini iş fikrine dönüştürmeleri ve geliştirmeleri destekleniyor. Hızlandırıcı programını tamamlayan en iyi 3 fikir ise özel olarak ödüllendiriliyor. Merkez bünyesinde “Üretim Girişimcilik Kampı” başvuruları devam ettiği belirtildi.

Merkez hakkında bilgi veren Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, sinema alanında kentte önemli bir potansiyel olduğunu söyledi. Kentte gençlerin sinema alanında ilgilerinin yüksek olduğunu söyleyen Tayınlamak, “Profesyonel ve amatör olarak bu alanda çalışan yerelde pek çok inisiyatif, girişim ve sanatçı var. Kentin kültürel miras değerleri, hikayeleri, masalları, ritüelleri, yaşanmışlıkları bu sektör için oldukça güçlü ilham kaynakları. Bu kadar büyük bir tarihsel birikim ve kültürel mirasa sahip bir kent sinema gibi üretici sektörlerde de gelişme potansiyeline sahip. Yereldeki girişimler ve çalışmalar da bunu gösteriyor” dedi.

Tayınlamak, “Girişimci Destek Merkezi’nin sinema gibi üretici sektörlerdeki girişimleri de desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için merkezin bu alandaki girişimlere altyapı, eğitim, atölye destekleri sunabileceğini düşünüyoruz. Merkezin bu alandaki çalışmalarını güçlendirme ve bu alandaki girişimleri desteklemek adına 08 Haziran 2022 Çarşamba günü yapımcı, yönetmen, oyuncu, senarist, sektördeki farklı aktörler ile “Diyarbakır Sinema Buluşmaları” çerçevesinde bir araya geliyoruz. Alanında uzman kişilerin katıldığı söyleşiler ve sonrasında düzenleyeceğimiz çalıştay ile merkezin bu alandaki çalışmalarına start vermek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Tayınlamak, düzenlenecek olan söyleşilerle ilgili herkesi davet ettiklerini kaydetti.