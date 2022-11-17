Diyarbakır’da Şehir Tiyatrosu’nun ‘Lotus’ oyunu seyirciyle buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 18 Kasım 2022 Cuma ’Lotus’ oyunu prömiyeri ile izleyiciyle buluşuyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, ’Lotus’ oyununu sahneleyerek sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Kurtuluş Bilgilioğul’un yazdığı, Hakkı Kuş ve Handan Ekici’nin yönettiği ’Lotus’ oyunu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde 18 Kasım Cuma saat 20.00’de sahnelenecek.

Tiyatroyu izlemek isteyen sanatseverler, davetiyelerini Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi danışmanında alabilecek.