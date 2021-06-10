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Diyarbakır’da Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 3 Temmuz Cumartesi günü Sihirli Anahtar oyunu ile perdelerini açıyor.

DİYARBAKIR 10.06.2021, 14:02
Diyarbakır’da Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 3 Temmuz Cumartesi günü Sihirli Anahtar oyunu ile perdelerini açıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, 3 Temmuz 2021’de ’Sihirli Anahtar’ çocuk oyununun prömiyeri ile perdelerini açacak. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı Erdal Ayna’nın yönettiği ’Sihirli Anahtar’ sevginin her kapıyı açan bir anahtar olduğunu imgeleyen bir çocuk oyunu olarak izleyiciyle buluşacak. 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 13.00’da sergilenecek oyunun prömiyeri Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Umut Yılmazer’in yazdığı Handan Ekici’nin yönettiği Kürtçe komedi oyunu ‘Derî’nin bu yıl izleyiciyle buluşacağı Şehir Tiyatroları’nda ayrıca Civan Kara ile Handan Ekici’nin yönettiği sanatçı Zilan Tigris’in projesi olan Şehir Tiyatroları oyunu Lotus’un da gösterimleri devam edecek.

Şehir Tiyatroları, kırsal ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşları tiyatro ve sinema ile buluşturmak için de çalışmalar yürütecek.
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