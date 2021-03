Diyarbakır’da Said Nursi’yi anma etkinliği düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mart kültür-sanat etkinlikleri kapsamında vefatının 61’inci yıl dönümü dolayısıyla Said Nursi’yi andı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mart kültür-sanat takvimi, gerçekleşen etkinliklerle devam ediyor. Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 61’inci yıl dönümü nedeniyle Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlikle anıldı. İstanbul İlim ve Kültür Vakfının Bediüzzaman Said Nursi’nin yaşamının anlatıldığı ve 29 dakika süren sinevizyon gösterimiyle başlayan etkinlik, Süleyman Çetin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Hatip Yıldız’ın Said Nursi’nin eserleri ve yaşamı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programda Eymen Said ve ekibi ilahiler seslendirdi.

Anma etkinliği, Said Nursi’nin kendi elleriyle yazdığı eserler ve içeriklerinin yer aldığı serginin ziyaret edilmesiyle son buldu.