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Diyarbakır’da sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti
DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ FİZİK TEDAVİ BÖLÜMÜNDE GÖREVLİ HEMŞİRE LEYLA ÇİÇEK, KORONA VİRÜS NEDENİ İLE HAYATINI KAYBETTİ.
DİYARBAKIR 29.10.2020, 17:32
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi fizik tedavi bölümünde görevli hemşire Leyla Çiçek, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
Diyarbakır’da 14 gün boyunca korona virüs tedavisi gören Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi fizik tedavi bölümünde çalışan hemşire Leyla Çiçek (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çiçek’in ölüm haberini duyan arkadaşları çalıştıkları hastanede 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
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