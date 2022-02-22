Diyarbakır’da Reng-i Hakkâri rüzgarı esti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hakkâri ve Türkiye’nin farklı yörelerine ait oyun ve müzikleri sahneleyen Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğu’nu Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, Feqiyê Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında birbirinden önemli etkinlikleri vatandaşlarla ücretsiz buluşturmaya devam ediyor.

Hakkâri Valiliği ile Belediyesi himayesinde çalışmalarını sürdüren ve Türkiye’nin farklı yörelerine ait oyun ve müzikleri sahneleyen Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğu Diyarbakır’da sahne aldı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, topluluğun sergilediği birbirinden farklı müzik ve dans gösterileri ile keyifli anlar yaşadı.

Hakkâri Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Rengi Hakkari Sanat Topluluğu’nun üçüncü gösterisini Diyarbakır’da yaptıklarını söyledi. Diyarbakır’da Türkiye’nin 7 bölgesinden müzik ve dans gösterisi sunduklarını belirten Zibek, heyecanlı bir seyirciye hitap etmekten mutlu olduklarını ifade etti. Zibek, Hakkâri kültürünü Türkiye’ye tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ve tekrar Diyarbakır’da gösteri düzenlemek istediklerini kaydetti.

16 yıldır Diyarbakır’da yaşayan Hakkârili Ebubekir Durgun, etkinliği izlerken duygulandığını ve tür etkinliklerin kentte yapılmasından memnun olduğunu belirtti. Durgun," Sahneledikleri yöresel oyunların dışında diğer yörelere has oyunları da sergilemeleri beni ayrıca gururlandırdı. Bir Hakkarili olarak çok memnun kaldım ama fahri Diyarbakırlı olarak da gerçekten böyle bir etkinliğin bu şehre gelmiş olması ve bu şehirle bütünleşmesi bizi çok memnun etti. Çok keyif aldık. Katkısı geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.