Diyarbakır’da Ramazan hasbihalleri yoğun ilgi gördü

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nin girişimiyle Ulu Cami avlusundaki Yazma Eserler Kütüphanesi’nde (Mesudiye Medresesi) ikinci yılda gerçekleşen Hasbihâl Programı büyük ilgi gördü.

Sanatseverler, teravih namazından sonra kütüphane avlusunda buluştu. Peygamber ve sahabelere ev sahipliği yapan Diyarbakır’da manevi bir ayda birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi olarak şehir ve üniversiteyi pekiştiren etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Bu yılın ilk sohbetini Abdülaziz Yatkın gerçekleştirdi. Hasbihâl Programı, Ramazan ayı boyunca Cuma ve Cumartesi günleri teravih namazından sonra Ulu Cami avlusundaki Yazma Eserler Kütüphanesi’nde devam edeceği belirtildi.

Hasbihal programına; Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yardımcısı Prof. Dr. Kadir Turan, üniversite personelleri ve vatandaşlar katıldı.