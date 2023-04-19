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Diyarbakır’da Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara denetim
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ KENT GENELİNDE TATLI SATIŞI YAPAN İŞYERLERİNİ DENETLEDİ.
DİYARBAKIR 19.04.2023, 14:17
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan işyerlerini denetledi.
Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan bayram nedeniyle, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı ürünü satışı yapan pastaneleri denetledi.
Ekipler, işyerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu, gramaj- dara hilesini kontrol etti. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyerlerini uyardı.
Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edecek.