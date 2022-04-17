Diyarbakır’da “Ramazan Baharı” coşkusu sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği konserde ilahi sanatçısı Sedat Uçan, sevilen ilahileri seslendirerek vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Baharı adıyla düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri, tüm coşkusuyla devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikler çerçevesinde ilahi sanatçısı Sedat Uçan, sevilen eserlerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

İftar sonrası Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde sahneye çıkan Uçan, kendisini dinlemeye gelen yüzlerce kişiyi, seslendirdiği ilahilerle mest etti. Uçan, konserin ardından izleyicilerden büyük alkış aldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı “Ramazan Baharı” mottosuyla başlattığı etkinlikler, birbirinden farklı konser, tiyatro, söyleşi ve film gösterimleriyle devam edeceği bildirildi.