Diyarbakır’da PTT’nin 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Diyarbakır’da, PTT’nin kuruluşunun 182. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde resepsiyon düzenlendi.

Sur ilçesi İçkale Müze Kompleksi içinde tarihi 1800 yıllık Saint George Kilisesi’nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan PTT Diyarbakır Başmüdürü Rıdvan Acar, kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar olan PTT’nin 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdiklerini söyledi.

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü olarak 578 personel, 1’i mobil şube olmak üzere 44 hizmet noktası, 138 araç ve 49 PTT matik ile vatandaşa en iyi hizmeti sağlamak üzere çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Acar, “Gece gündüz demeden özveri ile çalışmakta olan tüm personelimizin 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.