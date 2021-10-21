Diyarbakır’da ’Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konferansı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, ’Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konulu konferans verdi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Münir Karaloğlu açılışta yaptığı konuşmada, İl Müftülüğü öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından farklı mekanlarda gençlere ve çocuklara yönelik etkinliklerin yapıldığını söyledi. Vefa temasıyla Mevlid-i Nebi Haftasının kutlanıldığını anımsatan Vali Karaloğlu, vefanın İslam ahlakının en önemli unsurlarından olduğunu kaydetti.

"Diyarbakır bin 382 yıldır İslam yurdu"

Diyarbakır’ı bin 382 yıl önce fethederek İslam yurdu yapan sahabeye karşı da vefalı olunması gerektiğini belirten Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"1382 yıldır bu şehri vatan kılan, vatan tutan, şehit olan din ve devlet büyüklerimize, ecdadımıza, aile efradına karşı vefalı olmalı. Bize öğreten, eğitim veren hocalarımıza karşı vefalı olmalı. Vefamız kadar insanız ve vefamız kadar imanımız var.”

Diyarbakır’ın Anadolu’da İslam’ın kapısı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, Mekke ve Medine’den sonra en çok sahabe-i kiramı metfununun bulunduğu Diyarbakır’ın mübarek bir şehir olduğunu vurguladı.

"40 yıldır bu şehir farklı operasyonlar yiyor"

Bu şehirde yaşayan müminlerin peygamber sevgisinin hep en üst düzey olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, "Bu şehirde yaşayan insanların da peygamber aşkı, peygamber sevgisi, belki birilerini rahatsız ettiği için son 40 yıldır bu şehir farklı operasyonlar yiyor. İşte bu şehir peygamberine olan vefasını inşallah kıyamete kadar da devam ettirecektir" dedi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın da konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Mevlid-i Nebi Haftasının önemini anlatan konferansını gerçekleştirdi.