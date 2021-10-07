Diyarbakır’da pamuk hasadı etkinliği

Türkiye’nin önemli pamuk üretim bölgelerinden biri olan Diyarbakır’da beyaz altın olarak bilinen pamuk hasadına Yenişehir’de başlandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Güzel Mahallesi’nde Yenişehir Ziraat Odası Başkanlığı koordinasyonunda, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu ile ilçede bulunan kurum ve kuruluşların müdürlerinin katılımıyla Pamuk Hasadı Tarla Günü etkinliği düzenlendi. Güzel Mahallesi’nde gerçekleştirilen pamuk hasadı etkinliğinde pamuk hasadını gerçekleştiren Kaymakam Beşikci, tekstil merkezi olma yolunda ilerleyen Diyarbakır’da pamuğun önemine değindi. Yenişehir ilçesinin yüzde 70’nin sulanabilir bir alana sahip olduğunu belirten Kaymakam Beşikci, "İlçemizde bu alanın 35 bin dekarı pamuk ekim alanıdır. Bu alanlarımızdan elde edilen pamuk ham madde olarak tekstil sanayide, çiğit yağ sanayide, küspesi ise yem sanayimiz için önemli bir yere sahiptir. Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak pamuğu ve pamuğa dayalı bütün üretim alanlarında çiftçilerimizin bilinçlenmesini, verim ve üretimde kalitenin artırılmasını ve kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak için sahada aktif şekilde yer alan Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzü oluşturduk ve siz değerli üreticilerimize hizmet vermeye başladık. Her zaman çiftçi ve üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yeni sezonun tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu bereketli olmasını diliyorum" dedi.