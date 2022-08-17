Diyarbakır’da özel gereksinimli bireyler, aktif yaşam merkeziyle sosyalleşiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, aktif yaşam merkezinde düzenlediği etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatlarına katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli bireylere yönelik kursların yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerle hayatlarına renkleri anlar katmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde engelli (zihinsel, fiziksel, otizmli, down sendromlu ve işitme) grubundaki bireyler için etkinlikler düzenliyor.

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda faaliyetlerini sürdüren Aktif Yaşam Merkezinde müzik atölyesi, spor salonu, bilgisayar atölyesi, özel çocuklar için okul öncesi çocuk gelişim sınıfı, hobi ve boyama atölyeleri yer alıyor.

Haftanın 7 günü Aktif Yaşam Merkezindeki eğitimlerden yararlanan özel gereksinimli bireyler, hem öğreniyor hem de arkadaşlarıyla doyasıyla eğleniyor. Aktif Yaşam Merkezinde bulunan Artı 1 kafede ücretsiz olarak sabah kahvaltısı yapan özel gereksinimli bireyler daha sonra alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslere katılıyor. Serbest zamanlarda ise stres atmak için Artı 1 kafede eğitmenlerinin gözetiminde oyunlar oynuyor.

Ücretsiz servis imkanının bulunduğu merkezden bugüne kadar 212 özel gereksinimli birey faydalandı.