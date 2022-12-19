Diyarbakır’da oyuncak atölyesi kapılarını yeniden açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi’nde açtığı ve 7-12 yaş arası çocukların yararlandığı "Kendi Oyuncağımı Kendim Yapıyorum Projesi", yeniden başladı.

Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı, çocukları bilgisayar ve internetin zararlı etkilerinden uzak tutarak, birbirleriyle iletişimlerini artıracak, sosyalleşmelerini sağlayacak, oyun ve oyuncaklarla buluşturmak amacıyla "Kendi Oyuncağımı Kendim Yapıyorum Projesi"ni tekrar hayata geçirdi.

Oyuncak Atölyesinden yararlanan çocuklar, aldıkları eğitim ile kartondan uçak, bez bebek ve telden araba gibi oyuncaklar yapabilecek. Çocuklar, ders aralarında ise mendil kapmaca, saklambaç ve körebe gibi oyunları oynayarak birlikte eğlenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Proje sorumlusu Vildan Erdin, atölyede kullanılan tüm malzeme ve materyallerin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince karşılandığını söyledi.

Her bir kurs döneminin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirten Erdin, kursta çocukların çok eğlendiğini ve büyük bir heyecanla oyuncak yaptıklarını ifade etti. Erdin, çocukların daha çok internette oynadıkları oyunların isimlerini bildiğine dikkati çekerek, “Amacımız unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyun ve oyuncakları günümüzdeki çocuklara aktarmak, onları gelişimlerini etkileyecek olumsuz aktivitelerden uzaklaştırıp, biraz daha eğitsel çalışmalara yönlendirmektir” dedi.

Hafta içi 5 gün süren kursa çocuklarını kaydettirmek isteyen velilerin Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi’ne başvuruda bulunması gerektiği bildirildi.