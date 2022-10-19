Diyarbakır’da ’Otizmspor’ açıldı

Diyarbakır’da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma olanağı sağlayan OEM ABA Otizm Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bir yeniliğe daha imza attı. Bölgede otizmli bireylerin spor desteğiyle psikomotor becerilerinin geliştirilmesi, vücut farkındalığının arttırılması ve bilişsel gelişiminin desteklenmesi amacıyla ABA Otizmspor hayata geçti.

Diyarbakır’da otizmli torunu için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açtı. ABA Klinik, şimdi de ABA Otizmspor odasını klinikte hayata geçirerek bir ilke daha imza attı. Sporla beraber disiplin, düzen ve hedefleri olan programlı bir hayatın otizmli bireylere eğlenceli ve iyi geleceğini kaydeden Prof. Dr. Bünyamin Birkan, alanında uzmanların ve gerekli materyallerin klinikte olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Birkan, “Otizmli çocuklara sunduğumuz eğitim programları da sürekli gelişiyor. Uluslararası bir standardı var ama bu sosyal bilimler, diğer alanlarda olduğu gibi otizmli çocuklara sunulan programlar, hizmetler de sürekli gelişiyor. Otizmli çocukların eğitimi sadece masa başında yapılan etkinliklerden ibaret değildir, olabildiğince geniş olmalıdır. Sadece çocuğun dil ve sosyal gelişimi, akademik gelişimi değil, motor gelişimi de, öz bakım, yaşam becerileri de geliştirilmeli. Hareket çok önemli, dolayısıyla birçok otizmli çocuk bu tip aktivitelerden kaçabilir, zorlanabilirler. Çok gönüllü olmayan, istekli olmayan çocukları motive ederek spor programlarına dahil etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Birkan, "Burada aynı zamanda oyun odaları ve spor odaları açılmış. En güncel materyallerle donatılmış, en güzel tarafı da her çocuğun öğrenme özelliğine göre ayrı ayrı programların çıkarılmış olması ve çocukların da bu programlar yönünde sürekli motive edilmeleri. Zorlayarak onları spor aktivitelerine katmak yerine onları motive ederek, istem güdülerini destekleyerek bu programlara dahil ediyor olmaları gerçekten çok etkileyici. Bunu yapacak uzmana, bunu yapacak programa ihtiyacınız var. Her ikisi de bu merkezde mevcut” şeklinde konuştu.

“Desteğimiz bitmeyecek”

Diyarbakır OEM ABA Otizm Merkezi ve Hacıbaba Pastaneleri kurucusu Yılmaz Elaldı, çocukların gelişimi için yeni metotlara destek vereceklerini aktardı. Elaldı, “ABA sisteminin aileye verdiği katkıdan dolayı ben şahsen onların mutlu olmasına çok mutlu oldum. Sporu da bizim şimdiye kadar gelen hocalarımız, velilerimizin

dillendirmesini, bir nebze ufak da olsa eksiklik hissedip bunu tamamlamak amacıyla burayı da kurduk. İnşallah çok daha güzel şeylere imza atmaya çalışacağız.

Dünyayı gezip ABA sistemiyle ve metoduyla dünyadaki olan biteni buraya da getirip öğrencilerimize, öğretmenlerimize aktardığı için Bünyamin hocamıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“2 ayda farkı gördüm”

30 yıllık öğretmen Nebahat Zeydan, otizmli kızı için birçok merkeze gittiğini, çözüm bulamadığını, fakat 2 ayda bu merkezde aldıkları eğitimle davranışlarında büyük ölçekte düzelme olduğunu söyledi. Zeydan, “Yaklaşık 7 senedir Diyarbakır’daki birçok rehabilitasyon merkezine gittim. Çocuğum ergenlik dönemini zor atlatıyor, davranış bozukluğu vardı. 30 yıllık öğretmenim, eşim de aynı şekilde doktorlara da sürekli gidip geldiğimiz halde davranış bozukluğuna bir çözüm bulamıyorduk. 2 aydır buraya geldim. İlk başta ağlayarak, kendini yere vurarak derse giren çocuk, demin öğretmenin kolundan tuttu, ders saati dolmadığı halde sınıfa girdi” dedi.