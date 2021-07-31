banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Bodrum'da yangın
Bodrum'da yangın
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!
Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti
Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti

Diyarbakır’da öğrencilere hepatit semineri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi’ndeki eğitimlere devam eden öğrencilere yönelik hepatit hastalığı hakkında seminer düzenledi.

DİYARBAKIR 31.07.2021, 12:37
Diyarbakır’da öğrencilere hepatit semineri
banner502

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi’ndeki eğitimlere devam eden öğrencilere yönelik hepatit hastalığı hakkında seminer düzenledi.

Seminerde, rehber öğretmenler, hastalığın nedenleri, belirtileri ve hepatit virüsleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Konu ile ilgili kısa filmlerin de izletildiği seminerde eğitmenler, hepatitin halk sağlığı açısından ciddi bir sorun olduğunu ve çoğu zaman hastalığın belirtti göstermeden ilerlediğine dikkati çekti.

Hepatit hastalığından korunma, tedavi ve tanı yöntemlerinin de ele alındığı seminer, çocukların konu ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501