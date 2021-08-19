Diyarbakır’da muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Evi Diyarbakır Şubesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Kerbela’dan almamız gereken dersleri tam olarak alamazsak maalesef yeni Kerbela’lar yaşanıyor. Kerbela’da Hazreti Hüseyin’i ve 72 evladını, ehlibeyti şehit edenler o zihniyet hala yaşıyor maalesef” dedi.

Diyarbakır Valiliğince Merkez Bağlar ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Evi Diyarbakır Şubesi’nde muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

İftar programa, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Evi Diyarbakır Şubesi Başkanı Aydın Atlı ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

“Hazreti Hüseyin’in Kerbela’daki duruşu her birimiz için örnek olmalı”

Programda bir konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, ehlibeyte olan sevgilerinin ve Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin’e olan muhabbetlerinin artarak kıyamete kadar devam edeceğini belirterek, "Kerbela’da yaşanan o büyük acı Şehitlerin Şah-ı Hazreti Hüseyin’in vermiş olduğu büyük mücadelenin bugün de baktığımızda biz yaşayan Müslümanlar olarak elbette ki alacağımız dersler var. Hazreti Hüseyin’in Kerbela’daki duruşu her birimiz için örneklik teşkil etmeli. Zulme ve adaletsizliğe karşı, verilen sözlerin tutulmamasına rağmen verdiği sözü sonuna kadar tutmaya karşı Hazreti Hüseyin’in göstermiş olduğu tavır kıyamete kadar hepimiz için insanlık, Müslümanlar için elbette ki örnek olmalı" dedi.

“Hazreti Hüseyin’i ve 72 evladını şehit eden o zihniyet hala yaşıyor”

Kerbela’da Hazreti Hüseyin’i ve 72 evladını, ehlibeyti şehit edenler o zihniyet hala yaşadığını ifade eden Vali Karaloğlu, "Kerbela’dan almamız gereken dersleri tam olarak alamazsak maalesef yeni Kerbela’lar yaşanıyor. Kerbela’da Hazreti Hüseyin’i ve 72 evladını, ehlibeyti şehit eden o zihniyet hala yaşıyor maalesef. Başka yerde başka şekilde tezahür ediyor. Belki din gölgesi altında, inanç kisvesi altında yine cinayet işlemeye devam ediyor. Onun için Kerbela’yı bir tarafıyla bir matem, içimizde dinmeyen bir sızı ama bir taraftan da mutlaka muhasebesini yaptığımız, ders çıkardığımız önemli bir olay olarak anmamız lazım" diye konuştu.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Evi Diyarbakır Şubesi Başkanı Aydın Atlı da gecenin önemine ilişkin yaptığı konuşmaların ardından program verilen iftarın ardından son buldu.