Diyarbakır’da ‘Mola evleri’nde son hazırlıklar yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere sahip ebeveynlerin gündelik işlerini yapabilmeleri için çocuklarını bırakabilecekleri ’Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi’ çalışmalarında sona yaklaştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve ailelerine destek olmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Vali Münir Karaloğlu’nun göreve başlamasıyla kentin eksikliklerinin giderilmesi için verdiği talimatla Büyükşehir Belediyesi, zihinsel engelli bireylere yönelik ‘Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi’ kurmak için harekete geçti. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde belirledikleri iki yapıda, projenin hedef gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda iki Mola Evi kurma çalışması başlattı. İnşaat kısmını tamamlanmasının ardından Karacadağ Kalkınma Ajansından destekle iç dekorasyon çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi, ’Mola evleri’ ile engelli çocuğu olan ailelerin kaliteli zaman geçirmesine olanak sunmak, zihinsel engelli bireylere öz bakım becerileri ile günlük yaşam becerilerini kazanmalarını desteklemek, bireylerin bağımsızlaşmaları ve öz güven kazanmaları amaçlıyor. Engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak ve engelli bakımında ailelerin yaşadığı sorunların çözümünde yardımcı olacak merkezde; revir, uyku odası, çağrı merkezi, engelli araç hizmeti, psikososyal servis, eğitim odaları, hobi sınıfları, spor salonu, müzik sınıfı, mutfak ve yemekhane bulunacak.