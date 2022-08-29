Diyarbakır’da “Mola evleri” özel gereksinimli bireylere nefes oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hayatlarını özel gereksinimli çocuklarına adayan ailelere yönelik kurduğu “Mola evleri” sayesinde anne ve babalar kendilerine vakit ayırma imkanına kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde kurulan “Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi” engelli ve otizmli çocuklara hizmet veriyor. Merkez, hem anne ve babalara nefes aldırıyor hem de eğlenceli ve eğitici etkinliklerle çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylere sahip ve onlara sürekli olarak bakım vermekle yükümlü olan ebeveynlerin sosyal hayata katılımını, sağlık kurumlarında, diğer kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerini yürütmeleri amacıyla kurduğu “Özel Gereksinimli Bireylere Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evleri”nde uzman eğitmenler görev yapıyor.

Mola evinde üç eğitim sınıfı, etkinlik odası, oyun odası, dinlenme odası ve yemekhane bulunuyor. Merkezde ayrıca ebeveynlere ücretsiz psikolojik destek de veriliyor. Ayrıca mola evine kayıt yaptıran ailelere ücretsiz servis hizmeti de sunuluyor. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde haziran ayında hizmete açılan mola evinde kayıtlı 112 engelli bireye hizmet veriliyor.