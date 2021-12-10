Diyarbakır’da miniklere diş sağlığı eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 4 kreşte eğitim gören 550 öğrenciye diş sağlığı eğitimi verdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören miniklere diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve ağız, diş sağlığının önemini kavratmak amacıyla eğitim düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Diş Hekimi Tahir Tekeş, çocuklara diş sağlığının önemini, diş temizliği ve dişlerin nasıl korunması gerektiğini anlattı. Tekeş, küçük yaşlarda ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesinin ileride karşılaşılabilecek ciddi sağlık problemlerinin önüne geçtiğini vurguladı.

Ağız ve diş kontrolünün düzenli yaptırılması ve tedavi aşamasına geç kalınmaması gerektiğini belirten Tekeş, çocuklara dişlerini günde iki kez ve nasıl fırçalamaları gerektiğini diş maketi üzerinden uygulamalı olarak gösterdi.

Miniklere verilen eğitimler, diş krallığını koruyalım animasyon film gösterimi ile pekiştirildi. Eğitimin sonunda miniklere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi. Eğitimlerin ardından Diş Hekimi Tekeş, miniklere diş taraması yaparak ihtiyacı olanları hastaneye yönlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi, miniklere yönelik diş taraması ve eğitimlere rutin bir şekilde devam edecek.