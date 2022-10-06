Diyarbakır’da minibüs yol kenarına yuvarlandı: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına yuvarlanan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece 01.00 sularında Çınar ilçesi Karacadağ bölgesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 CPC 685 plakalı minibüs yol kenarına savruldu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Minibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.