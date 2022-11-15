Diyarbakır’da milli maç öncesi çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-İskoçya milli takımları arasında oynanacak özel futbol karşılaşması öncesinde stadyumda yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-İskoçya Futbol Milli takımları arasında oynanacak özel karşılaşma öncesinde 33 bin izleyici kapasitesine sahip Diyarbakır Stadyumu ve bağlantı yollarında başlattığı, çevre düzenleme ile bitkilendirme çalışmalarını tamamlayarak alana estetik bir görünüm kazandırdı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışmaları çerçevesinde 45 bin metrekare alana sahip Diyarbakır Stadyumu’nun etrafını tamamen yabani otlardan arındırdı.

Yapılan temizlik çalışmalarından sonra stadyum çevresinde ihtiyaç duyulan bölümlere, toprak takviyesi yapıldı ve tesviye işlemi gerçekleştirildi.

50 bin kışlık mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu

Sulama tesisatlarının da elden geçirildiği altyapı çalışmalarının ardından alanın bitkilendirmeye müsait hale gelmesinden sonra ekipler, stadyum çevresi ile bağlantı yollarına farklı tür ve renklerde 50 bin kışlık mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, çevre düzenleme çalışmalarında belirlenen alanlara estetik bir görünüm kazandırmak için 100 top mazı, 15 mavi selvi ve 10 İran çamı dikti.

Stadyum kavşağı futbol sahası görünümüne büründü

Ekipler, gerçekleştirdikleri peyzaj düzenleme çalışmasıyla Fırat Bulvarı Diyarbakır Stadyumu Kavşağı’nın, futbol sahası görünümüne kavuşmasını sağladı, çevre düzenleme çalışmalarında toprak takviyesi yapılarak hazır hale getirilen bölümlere 1000 metrekare rulo çim serdi ve 11 bin metrekare alana da çim tohumu serpti.

Çalışmada, bitkilerin daha verimli şekilde yetişmelerini sağlamak için Diyarbakır Stadyumu ve bağlantı yollarında yer alan çim ve ağaçların budama işlemleri de gerçekleştirildi.