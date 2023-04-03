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Diyarbakır’da mezarlıklara yabani ot ilaçlaması
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN MEZARLIK ZİYARETLERİNİ DAHA RAHAT YAPMALARI İÇİN KENTTEKİ MEZARLIKLARDA YABANİ OT İLAÇLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.
DİYARBAKIR 03.04.2023, 13:21
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapmaları için kentteki mezarlıklarda yabani ot ilaçlama çalışması başlattı.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim (Ortodoks) mezarlığı başta olmak üzere kentte bulunan 19 mezarlıkta çalışma gerçekleştirdi. Ekipler mezarlıklarda, özellikle mevsimsel olarak büyüyen ve haşerelerin üremesine neden olan yabani otların büyümemesi için ilaçlama yaptı.
Ekipler vatandaşları uyararak ilaçlama çalışması nedeni ile herhangi bir zehirlenme riskine karşı hayvanların otlatılmaması gerektiğini belirtti.