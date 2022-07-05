Diyarbakır’da ’Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ tanıtıldı

Diyarbakır’da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla imzalanan ’Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ il müdürleri tarafından tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek ve ülkemizin geçmişten bu yana sahip olduğu tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojilerle güçlendirmek amacıyla imzalamış olduğu ’Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolün’ tanıtımı için Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve şube müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, “Hem salgın süreci, hem savaş süreci dünyadaki en önemli şeyin gıda olduğunu hepimize gösterdi. Ekonominin temeli tarım. Dünyanın geleceği de tarım. Tarımın geleceği de genç nesiller. Dolayısıyla öğrencilerimizi tarım lisesine yönlendirmek ve onlara iyi r eğitim aldırmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle bir çalışma yürüteceğiz. Biz ilimizde bu protokole üniversitemizin Ziraat fakültesini ve belediyelerimizde dahil edeceğiz. İlimizde iki tane tarım lisesi faaliyet gösterecek. Bir tanesi Bismil’de Mezopotamya Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, bir diğeri de Ergani’de Selahattin Eyyubi Teknik Anadolu Lisemiz. İnşallah verimli bir iş birlikteliği olacak. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise, "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Teknik Genel Müdürlüğü çatısı altında eğitim verilen 47 meslek alına 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü yetiştirme ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri ilgili bakanlık, üniversiteler ve STK kuruluşları ile iş birliği protokolleri tesis edilmiştir. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilince ile özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması ve ülkemizin topraklarında eğitime entegre olmuş doğru bilgiye bilgi ile buluşan ve dünya ile rekabet edebilecek birey olmayı hedefliyoruz. ‘Gelecek tarımda, tarımın geleceği gençlerde’ yaklaşımımızla geleceğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.